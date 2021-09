Oltre 600 grammi di droga, soldi e bilancini in casa: ai domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato un 52enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo a seguito di perquisizione eseguita con l’ausilio del team cinofili della compagnia guardia di finanza di Brindisi, presso l’abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 616,9 grammi di marijuana.

Sono stati rinvenuti, inoltre, la somma contante di mille e 400 euro euro ritenuta provento di attività illecita e vario materiale per la pesatura e il confezionamento, nascosto nel vano portabagagli dell’auto, parcheggiata nelle pertinenze dell’abitazione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, l’arrestato, difeso dall'avvocato Antonio Andrisano, è stato trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.