Esplosione nelle campagne: salta in aria un cucinino

FRANCAVILLA FONTANA - Un boato nella notte, l'esplosione alle 3 del 4 maggio 2021 nelle campagne di Francavilla Fontana, in contrada Guardiola. E' andato a fuoco, per poi esplodere, il cucinino di una casa di campagna. Tanta paura, ma fortunatamente il proprietario è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della locale compagnia. L'esplosione, stando alle prime informazioni, è stata causata da una vecchia bombola del gas.

Si tratterebbe dunque di un evento accidentale, sul caso stanno facendo chiarezza i militari di Francavilla Fontana. L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad assicurare l'incolumità pubblica, privata dei cittadini mediante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata. In più, hanno preservato i beni presenti mediante l'assicurazione di parti pericolanti dell'edificio. Da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, è stata trasmessa idonea documentazione alla Procura della Repubblica di Brindisi.

Oltre al proprietario dell'immobile, erano presenti tre gatti e un cane, anche loro fortunatamente in salvo. Il vano dava su una veranda e vicino c'era un forno a pietra. In salvo anche una statuetta della Madonna, che era piazzata non lontano dal luogo dell'esplosione. L'immobile principale ha retto al botto, ma bisogna assicurare che non sia pericolante in seguito all'esplosione.