Non versava da due anni l'assegno di mantenimento, padre denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - Non ha versato l'assegno mensile di mantenimento alla figlia per circa due anni così i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, hanno denunciato in stato di liberà un 39enne del posto, a seguito della denuncia presentata dalla donna dalla quale si era separato. In particolare, l’uomo, nell’arco temporale che va dall' agosto 2018 al settembre 2020, ha omesso di versare l’assegno di mantenimento di 300 euro mensile alla figlia minore, come disposto dal tribunale di Brindisi.

