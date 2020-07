Rottamatore abusivo e accumulatore di rifiuti pericolosi, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri forestali della stazione di Ostuni, nell’ ambito dei controlli programmati presso gli esercizi di recupero di metalli, sono intervenuti in uno dei tanti nella periferia di Francavilla Fontana. All’ interno del perimetro aziendale i militari hanno rinvenuto cumuli di materiali di diversa natura, ad occupare una superficie complessiva di circa 1.700 metri quadri: parti di veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, batterie esauste, catalizzatori esauriti, residui di olio lubrificante, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 70 kg di rame, elettrodomestici fuori uso, plastiche, vetro e legno.

Tutto il materiale non era suddiviso per categorie, né vi è stata esibita dal titolare alcuna documentazione giustificativa dell’ acquisizione, configurando così di fatto una gestione illecita di rifiuti e la realizzazione di una discarica abusiva, ai sensi dell’ art. 256, commi 1 e 3, del “Testo Unico Ambientale” (decreto legislativo n. 152 del 2006). Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che l’ esercizio dell’ attività di recupero di metalli non era suffragata da alcuna autorizzazione. Il titolare, G.L. di anni 61, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi, anche per l'acquisto di cose di incerta provenienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutta l’ area è stata sottoposta a sequestro penale preventiva per evitare l’ ulteriore prosecuzione dell’ attività illecita ed il degrado ambientale, sono stati apposti i sigilli anche ad un autocarro carico di rifiuti ferrosi, ad un carrello elevatore, un moto-scooter, ed una macchina operatrice a “ragno”. Per il reato di discarica abusiva il decreto di condanna prevede la bonifica del sito a spese del trasgressore, la confisca dell’ area, nonché la pena dell’ arresto da uno a tre anni e dell’ ammenda da 5.200 a 52.000 euro, trattandosi di rifiuti anche pericolosi.