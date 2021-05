Sicurezza sul lavoro: non aveva il dvr, denunciata una commerciante

La 43enne non aveva elaborato il documento di valutazione dei rischi. E' stata sanzionata, anche, per la violazione delle norme sul contenimento del Covid-19

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, congiuntamente a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per violazione della normativa in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, una 43enne responsabile di un’attività commerciale del luogo. In particolare, in seguito a un’ispezione effettuata all’interno della sua attività, è emersa la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi aziendali. Nel medesimo contesto, la donna è stata sanzionata per la violazione delle norme sul contenimento del Covid-19.