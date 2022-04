Fuga di gas durante lavori nel sottosuolo: strada chiusa, tecnici a lavoro

BRINDISI - Vigili del fuoco, personale delle Volanti della questura di Brindisi, agenti della Polizia locale e tecnici della 2I Rete Gas dalle ore 14 di oggi, mercoledì 20 aprile, sono impegnati in via Ligabue al quartiere Sant'Elia a Brindisi per una cospicua perdita di gas. La strada è stata chiusa al traffico. Da quanto si apprende la fuga sarebbe legata alla tranciatura di un tubo interrato.

L'incidente si sarebbe verificato durante alcuni lavori di scavo eseguiti per conto di Enel sulla linea della Media tensione. I tecnici stanno cercando di contenere la perdita di gas con sacchi pieni di terra. Sul posto personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, squadra Nbcr e funzionario di soccorso per la messa in sicurezza e presidio dell'area. Del fatto è stata informata la Prefettura.

Articolo in aggiornamento