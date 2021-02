Furto in impianto fotovoltaico sventato da vigilante

SAN VITO DEI NORMANNI - I parchi fotovoltaici continuano a fare gola ai ladri di rame, per fortuna i controlli operati dagli istituti di vigilanza evitano che i colpi vadano a buon fine con grave danno per le aziende. Nella serata di domenica 31 gennaio è stato preso di mira un campo sito in contrada Torretta a San Vito De Normanni. Una guardia particolare giurata dell'istitito Siska durante un giro di controllo nella zona ha notato un buco nella rete di recinzione. L'allarme non era scattato. Il vigilante dopo aver informato la sala operativa e i carabinieri ha eseguito un sopralluogo più accurato all'interno dell'impianto. Con ogni probabilità i ladri, vistisi scoperti, sono riusciti a fuggire. Ma a mani vuote.