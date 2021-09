Sorpreso a guidare mentre fuma uno spinello: denuncia e patente ritirata

ERCHIE - Un 22enne di Erchie è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato controllato in una via del centro abitato alla guida dell’auto di un familiare, mentre fumava uno spinello di marijuana. E' stato anche stato segnalato alla Prefettura di Brindisi per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché a seguito di perquisizione domiciliare nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di ulteriori 7 grammi di marijuana.

Gli accertamenti tossicologici eseguiti presso l’ospedale di Francavilla Fontana sono risultati positivi ai cannabinoidi. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.