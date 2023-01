Auto a fuoco durante la marcia: paura per mamma e figlia

CISTERNINO - Paura per due donne, mamma e figlia, nella mattinata di oggi, domenica 8 gennaio, a Cisternino: l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è andata a fuoco. E' accaduto poco dopo mezzogiorno in via San Quirico. Le donne sono riuscite a mettersi in salvo senza conseguenze. Sul posto si è recata una Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che nell'arco di pochi minuti ha riportato la situazione alla normalità scongiurando ulteriori pericoli.