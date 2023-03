Auto a fuoco durante la notte: vigili del fuoco e polizia sul posto

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra ieri e oggi, martedì 14 marzo, in via Bradano al quartiere Perrino a Brindisi per un incendio auto. La chiamata al 115 è giunta all'una, sul posto si è recata una squadra partita dal comando provinciale di via Nicola Brandi a Brindisi: all'arrivo dei pompieri le fiamme erano già alte e stavano divorando la parte anteriore. Si tratta di una Fiat 500 alimentata a diesel. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi per gli accertamenti del caso.