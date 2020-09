Ancora un incendio notturno: auto devastata dalle fiamme

SAN PIETRO VERNOTICO - Un incendio di dubbia origine ha devastato un’auto parcheggiata in via Giuseppe Melli, a San Pietro Vernotico. Si tratta di una vecchia Opel Corsa di proprietà di una persona del posto. L’episodio si è verificato intorno alle ore 2 della scorsa notte. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Al momento del loro arrivo, la macchina era già avvolta dalle fiamme. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri. Non sono state rinvenute tracce di dolo.

