Auto in fiamme sulla superstrada: i tre occupanti si mettono in salvo

TORCHIAROLO – Le tre persone a bordo hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Ancora qualche istante e sarebbero rimaste bloccato all’interno di un abitacolo infuocato. Una vecchia Fiat Punto si è incendiata mentre procedeva sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per Torchiarolo.

E’ accaduto intorno alle ore 6:15 di oggi (martedì 7 dicembre). Il conducente, resosi conto che qualcosa non andava, ha accostato in una piazzolla di sosta. Pochi minuti dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza del veicolo. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.