In fiamme le palme del campo sportivo: intervengono i volontari

TORRE SANTA SUSANNA - Ennesimo incendio nel territorio di Torre Santa Susanna. Intorno a mezzogiorno di oggi (mercoledì 23 giugno) la sala operativa della Regione Puglia ha allertato i volontari del Ser Antonio Bianco, presieduto da Pierino Bianco, per un incendio al campo sportivo comunale di via Latiano. I volontari hanno accertato che le palme ornamentali della struttura sportiva erano in fiamme. Non è stato semplice domare il rogo, fra l’altro sotto un sole cocente. Difficilmente le palme riacquisiranno il loro aspetto originario. Continua dunque senza sosta l'opera del Ser Bianco, impegnato nella campagna Sib con La Regione Puglia.