Furgone in fiamme nel distributore di benzina: provvidenziali i pompieri

FRANCAVILLA FONTANA - Si sono vissuti momenti di apprensione stamattina (martedì 26 aprile) in via Filippo D’Angiò, nel centro di Francavilla Fontana, dove un furgone cassonato Mercedes ha preso fuoco in marcia, all'interno di un'area di servizio. Il conducente si è messo subito in salvo. Ma a preoccupare, appunto, era la vicinanza delle pompe di rifornimento di carburante. Per questo è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, che nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il posto e domato le fiamme (partite dal vano motore), mettendo l’area in sicurezza. Intervenute anche le forze dell’ordine.