Mezzo di Ecotecnica in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI – Santo Stefano con imprevisto per gli operatori della ditta Ecotecnica. Un mezzo cassonato utilizzato per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco stamani (sabato 26 dicembre) in via Federico II di Svevia, a poche decine di metri dal bastione San Giacomo, nel centro di Brindisi. L’episodio si è verificato intorno alle ore 10. Alla vista del fumo che fuoriusciva dal vano motore, il conducente si è fermato e con un estintore ha subito domato le fiamme. A stretto giro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo