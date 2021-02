Incendio avvolge stufa a gas e bombola: spavento in un'abitazione

Sono state portate in strada appena in tempo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Nessun ferito né danni

SAN VITO DEI NORMANNI - Stufa e bombola sono state portate fuori appena in tempo. Ancora qualche secondo e l’incendio che le ha avvolte avrebbe danneggiato anche l’abitazione. Si sono vissuti momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 17 febbraio) in via Don Bosco, a San Vito dei Normanni. Le fiamme hanno investito prima la bombola e poi la stufa a gas. I proprietari hanno subito portato la stufa in strada, dove è stata distrutta dall’incendio. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Fortunatamente nessuna conseguenza.