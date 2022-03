Incendio nel centro abitato: a fuoco auto e furgone, carabinieri e pompieri sul posto

SAN PIETRO VERNOTICO - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 22 di oggi, sabato 12 marzo, in via Cavour a San Pietro Vernotico dove sono andati a fuoco un'Alfa 147 e un furgone parcheggiati per strada. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite dall'auto per poi propagarsi sul furgone parcheggiato accanto. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo, sul posto anche i carabinieri. Il fumo ha annerito il prospetto e il balcone di un'abitazione a primo piano. Al momento non è dato sapere se il rogo è riconducibile a qualche azione di natura dolosa. L'Alfa appartiene a un 50enne dipendente scolastico, il furgone è intestato a una ditta di imbianchini.