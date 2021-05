Investe motociclista e non lo soccorre, poi torna sui suoi passi

SAN PIETRO VERNOTICO – Non si ferma a prestare soccorso dopo aver investito un motociclista, salvo poi tornare sul luogo dell'impatto, dove aveva perso la targa. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 21 di sabato (15 maggio) si è verificato sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico, all’altezza dell’incrocio fra via Santa Caterina da Siena e via Delle Azalee, già teatro di altri incidenti.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un 40enne di San Pietro Vernotico alla guida da una Range Rover che proveniva da contrada Giardino Grande, nell’immettersi sulla circonvallazione, è entrato in collisione con una moto di piccola cilindrata condotta da un ragazzo residente a Guagnano (Lecce). L’automobilista avrebbe quindi proseguito senza sincerarsi delle condizioni del motociclista. Il giovane, vigile e cosciente, è stato soccorso dal personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale di San Pietro Vernotico. La targa della Range Rover a seguito dello scontro si era incastrata sotto il motociclo, andato a finire in via Santa Caterina da Siena, strada che conduce nel centro abitato di San Pietro Vernotico. In questo modo le forze dell’ordine hanno potuto identificare l'automomobilista. Questi, ad ogni modo, è tornato sul luogo dell'incidente, mentre i rilievi erano ancora in corso. La sua posizione è ora al vaglio dei carabinieri. La Polizia Locale è invece impegnata nella ricostruzione della dinamica.