Morte operaio in un cantiere: "Sicurezza sul lavoro è una priorità"

MESAGNE - La Cgil Camera del Lavoro di Mesagne, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore vittima dell’incidente mortale sul lavoro presso il cantiere edile di via Maiella, dove stava lavorando. “In attesa di conoscere le dinamiche alla base dell’incidente, quando saranno accertate dalle autorità giudiziarie – si legge in una nota a firma del coordinatore, Cosimo Zizza - non possiamo non ribadire che la sicurezza deve sempre essere una priorità assoluta nella gestione quotidiana nello svolgimento di qualsiasi lavoro, anche e soprattutto nei cantieri delle costruzioni, della logistica e di tutti i posti di lavoro”.

“Non accettiamo – afferma Zizza - la logica della fatalità come in genere si sente dire sui luoghi dell’infortuni mortali. Non accettiamo l’idea che possa accadere. Gli strumenti e le modalità per evitare i gravi infortuni e addirittura la perdita della vita ci sono. A partire dalla formazione dei datori di lavoro e responsabili di cantiere, per primi e a tutti i lavoratori poi. Inoltre, la formazione serve per rendere sempre più competenti i Rappresentanti dei Lavoratori previsti dalla legge che dobbiamo trovare in tutti i luoghi di lavoro. Una forte cultura del rispetto delle persone e della loro salute serve e diventa oggi indispensabile. Soprattutto nei luoghi di lavoro”.

“Serve altresì, per evitare il ripetersi di queste tragedie – conclude Zizza - applicare severamente i controlli oggi insufficienti per il rispetto delle regole sulla sicurezza, sulle quali non va mai abbassato il livello di attenzione. Per questo come sindacato delle lavoratrici e lavoratori continueremo nel nostro impegno a sostegno della salute e sicurezza sul lavoro”.