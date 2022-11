Incidente sulla Lecce-Brindisi, Porsche contro guardrail: conducente in ospedale

BRINDISI - Da appurare ancora le cause di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 613. Il bilancio è di un ferito, il guidatore di una Porsche Carrera. Si è verificato prima delle 17 di oggi, domenica 20 novembre 2022. Il ferito, originario di Oria, è stato condotto in ospedale dal 118. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'uscita Tuturano-Cerano. L'auto, come si evince dalle foto pubblicate, ha subito diversi e gravi danni.

Per cause ancora in corso di accertamento, la Porsche ha impattato contro il guardrail. L'uomo viaggiava da Lecce verso Brindisi. La polizia locale di Brindisi sta cercando di capire se il guidatore ha perso il controllo del mezzo autonomamente o se è coinvolto un altro veicolo, non presente al momento dell'arrivo degli agenti sul luogo dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Articolo aggiornato alle 18:20 (vigili del fuoco sul posto)