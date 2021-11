Incidente in pieno centro, uno degli automobilisti era ubriaco: denunciato

MESAGNE - Due auto danneggiate e uno dei conducenti denunciato per guida in stato di ebbrezza. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi nella notte tra ieri e oggi, martedì 23 novembre, in via Carmine a Mesagne. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Uno dei conducenti, però era in evidente stato di ebbrezza, i poliziotti del locale commissariato, intervenuti per la ricostruzione della dinamica, hanno proceduto, quindi, a sottoporre l'uomo ad alcoltest scoprendo che si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.