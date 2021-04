Scontro fra auto e camion dei rifiuti: un uomo in ospedale in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA - Camion della nettezza urbana Monteco contro auto: un uomo in gravi condizioni. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 aprile, sulla strada provinciale 51 bis che collega Oria a Cellino San Marco, circonvallazione di Oria. Ad avere la peggio il conducente dell'auto, una Fiat Tipo che è finito contro un albero posto sul ciglio della carreggiata. Per estrarlo dalle lamiere contorte si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti da distaccamento di Francavilla Fontana. L'automobilista, un uomo di Torre Santa Susanna, è stato portato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118.

Illeso il conducente del mezzo dei rifiuti. Sul posto per i rillievi del caso i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, gli agenti della Polizia locale si sono occupati della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione i due veicolo procedevano in direzioni opposte, la Tipo verso Cellino e il mezzo pesante verso Francavilla Fontana. Al momento le cause dello scontro non sono state chiarite.