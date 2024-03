Auto contro muretto: giovane conducente incastrato nell'abitacolo, è grave

OSTUNI - Incidente tra due auto alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 14 marzo, sulla strada provinciale 28 che collega Ostuni a Francavila Fontana: una Ford Fiesta è finita contro un muro di cinta. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag e l'abitacolo si è deformato. L'altra auto coinvolta è una Volkswagen Golf che non ha subito danni. Il conducente della Fiesta, un 23enne, è stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, giunti sul posto pochi minuti dopo. La chiamata alla sala operativa del 115 è arrivata alle 6.38. Il giovane è stato tirato fuori dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari del 118, anch'essi giunti sul posto poco dopo. Il 23enne è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, da quanto si apprende versa in gravi condizioni. Della ricostruzione della dinamica se ne sono occupati i carabinieri, al momento non sono note le cause che hanno provocato l'incidente tra i due veicoli e l'impatto contro il muro.

