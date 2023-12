Auto esce fuori strada e si ribalta: grosso spavento per una donna

MESAGNE - Arrivava da San Pietro Vernotico e viaggiava in direzione Mesagne l'auto che si è ribaltata nella mattina di oggi in prossimità della Chiesa Madonna della Grazia, a soli due chilometri dal centro abitato.

Il veicolo è uscito fuori strada per motivi da accertare, probabilmente per una perdita di controllo, e poi si è capovolto.

Grosso spavento per la donna che era al volante. Quest'ultima, fortunatamente, è riuscita ad uscire automamente dall'abiticolo. Poi è stata condotta dai soccorsi del 118 presso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi per effettuare gli accertamenti del caso. Da quanto è emerso, verserebbe in condizioni di salute non gravi.

Sul posto presenti sia la polizia locale che la polizia di Stato del Commissariato di Mesagne. Entrambe, ancora adesso, impegnate nelle operazioni di deflusso del traffico. Il sinistro, infatti, ha inizialmente provocando una coda di mezzi. Ancora in atto la pulizia della carreggiata, per liberarla dagli ostacoli conseguenti all'impatto con il manto stradale.