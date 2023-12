Auto esce fuori strada e si ribalta, una ragazza rimane incastrata

VILLA CASTELLI - Nella serata di oggi (13 dicembre) si è verificato un incidente stradale sulla provinciale che collega Villa Castelli a Francavilla Fontana. Coinvolto un solo mezzo guidato da una giovane donna, che per cause da accertare è uscita fuori strada oltrepassando il muretto a secco posto come limite della carreggiata.

In seguito all'accaduto, la ragazza è rimasta incastrata nell'abitacolo del veicolo a sua volta ribaltato. Per liberarla sono dovuti intervenire prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Sul posto anche la polizia locale di Villa Castelli ed il 118, che ha trasportato la donna in ospedale. Da quanto emerso secondo le prime ricostruzioni, la giovane versava in stato di lucidità anche se aveva dolori ad una gamba.