Un altro incidente in superstrada: due auto coinvolte e tre feriti

BRINDISI - Dopo il tragico incidente di ieri sulla statale 379, la strada è oggi - martedì 26 settembre 2023 - teatro di un altro episodio, dal risvolto per fortuna molto meno tragico, visto che nel primo sinistro sono morte due persone e una terza è ferita gravemente. Oggi, il bilancio è di tre feriti, le cui condizioni non destano, fortunatamente, preoccupazione. L'incidente ha visto coinvolte due auto, è accaduto dopo le 13, nei pressi dello svincolo per l'aeroporto.

La statale 379 porta da Brindisi a Bari. L'impatto è avvenuto non molto distante da Brindisi. Come detto, due auto coinvolte: una station wagon e una Fiat Panda. Come si evince dalle foto pubblicate in pagina, dopo l'impatto, la prima ha terminato la propria corsa contro lo spartitraffico. La corsia non è stata chiusa, ma ci sono rallentamenti. Sul posto, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure ai tre feriti.