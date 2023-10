Auto si ribalta in superstrada, paura per l'automobilista

BRINDISI - L'auto, una Fiat Punto, si è ribaltata ma, fortunatamente, il guidatore è uscito incolume dall'abitacolo. Coinvolta anche una seconda vettura, una Ford Focus. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 8 ottobre 2023, sulla strada statale 613, che collega Brindisi e Lecce. Il tratto interessato dal sinistro si trova nei pressi dello svincolo per Tuturano, sulla carreggiata in direzione del capoluogo adriatico. Stando a quanto si apprende, non ci sono feriti.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro ma, come si evince dalla foto pubblicata qui sopra, la Punto si è ribaltata. Il conducente, come anticipato, è riuscito a uscire senza riportare ferite degne di nota. Gli agenti della polizia locale, giunti sul posto, stanno ricostruendo la vicenda. Presenti anche i vigili del fuoco, per la sicurezza dell'area. Sul posto, anche i sanitari del 118.

Articolo aggiornato alle 14:20 (ulteriori fotografie)