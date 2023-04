Impatto all'incrocio e auto in sosta tamponate: carambola in pieno centro urbano

LATIANO - Dopo il violento impatto all'incrocio, la carambola contro le auto in sosta. Quattro veicoli sono coinvolti in un incidente che si è verificato nella tarda serata di domenica (2 aprile) all'altezza dell'intersezione fra via Carlo del Croix e via Carducci, nel centro di Latiano.

La dinamica del sinistro è da accertare. Da quanto appreso si è verificata una prima collisione fra la Fiat e l'Audi, che ha perso il paraurti.

A seguito dello scontro, la 500 ha proseguito la sua corsa per una decina di metri, fino a tamponare una Seat parcheggiata in sosta sul margine sinistro della strada. Infine un ulteriore tamponamento fra la Seat e una Renault, sempre in sosta. Numerosi cittadini sono scesi in strada, allarmati dagli scontri in successione.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118 e i carabinieri. Le persone a bordo della Fiat e dell'Audi, da quanto appreso, sono stati soccorsi dal personale sanitario, ma fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite. Da appurare eventuali responsabilità.