Perde il controllo dell'auto, che si ribalta: paura per una ragazza

FRANCAVILLA FONTANA - Ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, che si è ribaltata: momenti di paura per un ragazza. L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 25 gennaio 2024, a Francavilla Fontana. La giovane stava percorrendo la via per San Vito, nei pressi del cimitero, prima della rotonda che conduce verso Ostuni e San Vito.

Per cause ancora in fase d'accertamento, l'auto è uscita fuori strada e si è ribalta. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno messo in sicurezza l'area e il mezzo. La giovane è stata presa in cura dal personale del 118. Era presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.