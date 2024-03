Incidente nei pressi del cimitero: paura per un motociclista, strada chiusa al traffico

BRINDISI - Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 20.30 di giovedì (28 marzo) sulla via Provinciale per Lecce, a circa 200 metri dalla rotatoria di collegamento con viale Arno, nei pressi del cimitero di Brindisi. Due i mezzi coinvolti nel sinistro: uno scooter Honda Adv condotto da un brindisino di 43 anni e una Fiat Panda vecchio modello con il solo conducente a bordo.

L'impatto è avvenuto in prossimita dell'incrocio con la strada che conduce al rione Perrino. Una parte del cordolo dell'isola spartitraffico è stata divelta. Sulla portiera lato passeggero della Panda sono evidenti i segni dello scontro.

Il motociclista era molto dolorante, ma vgile e cosciente. Il malcapitato è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l'ospedale Perrino. Condotto in Pronto soccorso anche l'automobilista.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi. L'asfalto era disseminato di detriti nel raggio di decine di metri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con l'ausilio dei poliziotti delle Volanti. Sul posto anche il personale della ditta Pissta per la bonifica e messa in sicurezza della carreggiata.

