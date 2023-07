Incidente in città: auto e moto si scontrano all'incrocio

BRINDISI - Un'auto e una moto hanno dato vita a un incidente per le strade di Brindisi. E' accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 28 luglio 2023, all'incrocio tra via Pietro Chimienti e via Don Giovanni Minzoni, rione Cappuccini. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collissione. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale di Brindisi, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, e i vigili del fuoco del comando del capoluogo.