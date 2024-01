Incidente in città: tre veicoli coinvolti, auto si capovolge su un fianco

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato oggi (12 gennaio) intorno alle 16.30 in via Napoli, nel rione Casale. Per cause da accertare, sono state coinvolte tre auto, tra cui una Renault Twingo che si è capovolta su un fianco. Le persone nell'abitacolo sono uscite autonomamente dal tettuccio rimovibile del veicolo.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi che ha messo in sicurezza l'auto, bonificando l'impianto elettrico e del carburante. L'attività è stata necessaria al fine di evitare inneschi di ogni tipo. Per le relative verifiche del caso, sono giunti anche i soccorritori del 118 e la polizia locale di Brindisi.