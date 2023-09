Incidente fra due auto in città, una si ribalta: coinvolti tre mezzi in sosta

BRINDISI - Il sinistro è accaduto nel pomeriggio di oggi (17 settembre) in Via Vittorio Veneto, nel quartiere Cappuccini. Due le auto principalmente coinvolte, una delle quali ha presumibilmente omesso la precedenza all'altra, prima di capovolgersi. L'impatto, però, ha riguardato altri tre mezzi, in sosta nei pressi dell'area indicata.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. I due conducenti, visitati sul posto dal 118, hanno rfiutato le cure in ospedale. Sul posto, per i rilievi del caso e per veicolare il traffico, è intervenuta la Polizia Locale di Brindisi.