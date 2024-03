Violento scontro fra due auto sulla superstrada: traffico bloccato

MESAGNE - Le due auto ne escono decisamente malconce, ma fortunatamente non è stato lo stesso per le persone coinvolte. Da quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti, non si registra alcun ferito relativamente all'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 14 marzo 2024, sulla superstrada che collega Brindisi e Taranto. La strada statale 7 è stata teatro di un impatto tra due mezzi, che ha generato una lunga coda, con la carreggiata direzione Brindisi completamente bloccata, all'altezza dell'uscita Mesagne centro. Sul posto gli agenti della polizia locale, a cui tocca il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Una prima, sommaria, ricostruzione: una delle due auto si sarebbe fermata, forse per mancanza di carburante, sulla corsia di marcia. A stretto giro di posta sarebbe avvenuto l'impatto con l'altra auto che, sopraggiungendo, avrebbe preso in pieno la prima. A quel punto le altre auto avrebbero cominciato a incolonnarsi, poiché entrambi i mezzi ostruivano la carreggiata. Da registrare, purtroppo, qualche auotomobilista che ha pensato bene di invertire il senso di marcia, procedendo - seppur per poche centinaia di metri - contromano in superstrada per guadagnare l'uscita precedente ed evitare la coda. A volte capitano episodi simili, in cui automobilisti "frettolosi" non capiscono di poter mettere a repentaglio l'incolumità propria e altrui.