Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muretto a secco: guidatore in ospedale

OSTUNI - Perde il controllo dell'auto, impatta contro il muretto a secco e, dopo vari testacoda, termina la corsa in mezzo alla carreggiata. E' accaduto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio, poco dopo l'una, sulla strada provinciale che da Ostuni conduce a Ceglie Messapica, strada spesso teatro di incidenti, anche tragici. L'auto coinvolta è una Y10, condotta da un giovane.

Il mezzo stava percorrendo la provinciale. Per cause ancora in fase di accertamento, il guidatore ha perso il controllo. La dinamica dell'incidente è quella descritta sopra. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, accorsi sul posto insieme ai carabinieri, hanno bonificato l'area, piena di detriti e olio. I sanitari del 118 hanno trasportato il guidatore, ferito, presso l'ospedale Perrino.