Scontro tra due auto sulla circonvallazione: quattro persone ferite

SAN PIETRO VERNOTICO - Scontro tra due auto sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico: quattro feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di questa sera (sabato 23 dicembre 2023), in un punto che è stato già teatro di diversi sinistri: l'incrocio con via Alcide De Gasperi. Le due auto coinvolte sono una Mercedes Classe A, con a bordo due persone originarie di Brindisi, e una Renault Clio, con a bordo una coppia di Cellino San Marco.

Sul posto, nel momento in cui si scrive, si trovano tre ambulanze e un'automedica. Si è in attesa della quarta ambulanza. Una donna ha avuto difficoltà a uscire dall'auto. Stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti, le condizioni delle quattro persone coinvolte, fortunatamente non destano preoccupazione. Sul posto, per fare luce sulla dinamica e per questioni di viabilità, gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico.

Transitando sulla circonvallazione, si va in direzione Brindisi e direzione Lecce, via Squinzano. Chi arriva da quest'ultimo paese e si dirige verso il capoluogo adriatico, non può al momento transitare. Una delle due vetture si stava immettendo sulla circonvallazione e l'altra sopraggiungeva. In attesa che la strada venga riaperta, la ditta Tarantini si sta occupando della rimozione sia della Mercedes che della Renault.