Scontro fra due auto sulla provinciale: una persona in ospedale

SAN VITO DEI NORMANNI - Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 24 marzo, sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito Dei Normanni per un incidente che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Citroen C3. Uno dei due veicoli è finito contro un muretto a secco. Una persona è stata portata al Pronto soccorso da un'ambulanza del 118, le sue condizioni non sarebbere preoccupanti. Sul posto per i rilievi del caso si è recata una pattuglia della Polizia locale di San Vito Dei Normanni, l'incidente si è verificato all'altezza di contrada Signoranna. Il traffico ha subito rallentamenti.

