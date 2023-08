Scontro tra due auto sulla provinciale: una si ribalta, due feriti

CELLINO SAN MARCO - E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di oggi, sabato 5 agosto 2023. Il sinistro si è verificato a un incrocio tra la provinciale che collega Cellino San Marco e Oria con la Mesagne - San Donaci. Due auto, una Fiat Punto e una Fiat 500, per cause ancora in fase di accertamento, sono entrate in collisione.

L'impatto è stato violento: una delle due autovetture, la 500, si è ribaltata. Si registra anche un segnale stradale divelto. Come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, sono tanti i detriti sull'asfalto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Brindisi e i sanitari del 118. I due feriti, uno per auto, sono stati trasportati al Perrino per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Due persone illese.