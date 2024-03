Semafori spenti all'incrocio per la provinciale: scontro violento tra due auto

SAN PIETRO VERNOTICO - Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 5, nei pressi dell'incrocio tra la circonvallazione di San Pietro Vernotico e la strada provinciale per Campo di Mare. Arteria solitamente attraversata da molti veicoli, poiché conduce agli svincoli per la superstrada, sia in direzione Brindisi che Lecce.

A quell'ora la segnaletica semaforica è fuori uso. Elemento che ha facilitato il sinistro odierno, causato da una mancata precedenza, tra una Fiat Punto ed una Mercedes classe B. L'impatto è stato forte, i conducenti hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Torchiarolo per effettuare i rilievi del caso.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui