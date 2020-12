SAN PIETRO VERNOTICO – Si indaga a ritmo serrato sul ferimento di Lorenzo Scalinci, il 41enne di San Pietro Vernotico raggiunto da una fucilata il giorno di Natale. Un 70enne di San Pietro Vernotico, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato ieri sera (venerdì 25 dicembre) all'interno della propria abitazione e condotto presso la locale stazione dei carabinieri. L'uomo, assistito dagli avvocati Francesco Cascione e Anna Centonze, è stato ascoltato dal pm di turno del tribunale di Brindisi e sottoposto alla prova dello stub, il cui esito arriverà nei prossimi giorni. Successivamente è stato rilasciato.

Gli investigatori sono giunti sulle sue tracce dopo aver recuperato, alcune ore prima, un'auto nelle campagne. Scalinci, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a ora di pranzo, nei pressi della zona 167 di San Pietro Vernotico, mentre si recava presso l’abitazione di un parente. Era alla guida della sua auto. Un colpo di fucile ha trapassato la portiera lato guidatore e lo ha centrato a un braccio. Alcuni pallini lo hanno ferito anche all’addome. Recatosi autonomamente presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, non versa in gravi condizioni. Proseguono gli accertamenti investigativi per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili del gesto. Sarà una giornata di Santo Stefano di lavoro, insomma, per i carabinieri.