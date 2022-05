Assalto armato al food truck: esplosi almeno otto colpi di pistola

TORRE CANNE (Fasano) – I colpi esplosi sarebbero almeno otto. Hanno agito con una ferocia che lascia basiti gli autori dell’assalto armato al food track di Torre Canne, marina di Fasano, avvenuto la notte fra domenica 29 e lunedì 30 maggio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica della cruenta rapina. In via Messina, fra mezzanotte e l’una, si è sfiorato il dramma. La pioggia di proiettili ha investito il titolare dell’attività, sua madre e un’altra persona. Ad avere la peggio è stata la donna, dimessa nella serata di ieri (30 maggio) dall’ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico effettuato dall’equipe di Chirurgia generale, per l’estrazione di un proiettile dall’addome. Nulla di grave, fortunatamente, per il figlio e il terzo ferito, entrambi dimessi nel giro di poche ore.

Ma l’assalto avrebbe potuto avere ben altro epilogo. Sotto la minaccia dell’arma, i banditi si sono avvicinati alla cassa, pretendendo la consegna dell’incasso della serata. A quel punto il tentativo di resistenza opposto da una vittima potrebbe aver provocato l’inaudita reazione del bandito, che in rapida successione avrebbe esploso 8-9 colpi, rischiando di provocare una strage.

Diversi aspetti della vicenda non sono ancora noti. Da quanti uomini era composta la banda? Che tipo di mezzo è stato utilizzato? Si trattava di gente della zona o di delinquenti in trasferta? Delle indagini si stanno occupando i militari della compagnia di Fasano e i colleghi del comando provinciale di Brindisi. Nella ricostruzione di quei concitati momenti saranno di fondamentale importanza le testimonianze delle vittime e di altre persone lì presenti. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere installate nei pressi del furgoncino e nelle vie limitrofe.