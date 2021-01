Inseguimento e schianto: denunciato un brindisino, si cercano due fuggitivi

TORCHIAROLO – L’inseguimento si è concluso con uno schianto contro il guardrail. Serata ad alta tensione sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Lecce per chilometri ha tallonato una Fiat Brava con tre uomini a bordo. L’inseguimento ha auto inizio intorno alle ore 20:30 di ieri (martedì 12 gennaio) quando il conducente della vettura non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia della Polstrada. I fuggitivi, diretti verso Brindisi, hanno tentato di seminare le forze dell’ordine, percorrendo la statale a velocità folle.

Ma nei pressi dello svincolo per Torchiarolo il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa con un violento impatto contro il guardrail. In due sono riusciti a dileguarsi per le campagne prima dell’arrivo della polizia. Il terzo complice, invece, è rimasto intrappolato all’interno della Brava. Si tratta di un brindisino di 43 anni, A.L., già noto alle forze dell’ordine. Sul posto, in ausilio alla pattuglia salentina, si sono recanti anche i carabinieri. Le ricerche dei fuggitivi sono andate avanti fino a tarda sera. Da quanto appreso, l’auto aveva targhe che appartenevano a un veicolo rubato. Il 43enne è stato denunciato a piede libero.