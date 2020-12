L'insegnante è a Nord per lavoro e le occupano la casa popolare

LATIANO - Forza la porta, entra e occupa abusivamente un alloggio popolare in uso a un'insegnante che al momento si trovava al nord per lavoro. Finisce nei guai una bracciante agricola 33enne residente a Latiano. E' successo ieri, venerdì 4 dicembre. I carabinieri della Stazione di Latiano hanno ricostruito la vicenda e arrestato la donna. E' accaduto in un complesso di case popolari, a Latiano. Ai militari era giunta una segnalazione di occupazione abusiva. L'immobile era stato già regolarmente assegnato e in uso alla legittima beneficiaria, che però in quel momento non era presente per motivi di lavoro. La titolare insegna, infatti, in una scuola del nord.

I carabinieri sono entrati nell'abitazione, constatando la forzatura della serratura. Hanno colto di sorpresa la 33enne, mentre era intenta a sistermare mobili e suppellettili. Si era appropriata dell'abitazione in assenza della titolare dell'assegnazione. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato la donna e posto in sicurezza l'immobile, riconsegnandolo alla legittima proprietaria. La 33enne, dopo le formalità di rito, è stata poi rilasciata, rimessa in libertà, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.