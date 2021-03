In giro in auto senza comprovate esigenze e senza patente: in due nei guai

LATIANO - In barba alle norme anti-Covid erano in giro in auto. E il guidatore non aveva la patente. La scorsa notte, tra il 17 e il 18 marzo, gli agenti della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne, durante il servizio di controllo del territorio, ha individuato e controllato un'autovettura, con a bordo due ventunenni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che si aggiravano in maniera furtiva nel cuore della notte nel centro abitato del comune di Latiano.

L'autista dell'autovettura, residente a San Pietro Vernotico, all'esito del controllo è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e pertanto è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente. Ai due - l'altro è residente a Latiano - è stata contestata la violazione delle disposizioni previste dal Dl 19/2020 e successive modifiche (misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) per lo spostamento senza comprovate esigenze.

Da ulteriori accertamenti l'autovettura, una Fiat Grande Punto, è risultata essere stata noleggiata nella stessa serata da una ditta di noleggio, il cui proprietario è stato sanzionato per incauto affidamento della stessa a un soggetto privo del titolo di guida. Continua l’attività degli uomini della polizia di Stato del commissariato di di Mesagne, disposta dal questore della provincia di Brindisi, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dei reati predatori e per il rispetto della vigente normativa sul contenimento dell'emergenza epidemiologica, con particolare attenzione al divieto di assembramento e al divieto di spostamento se non per comprovate esigenze.