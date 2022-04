Incidente al passaggio a livello: collisione tra treno e camion

LATIANO - Collisione tra treno e camion a Latiano. E' accaduto oggi (venerdì 8 aprile 2022), nel pomeriggio. Per cause ancora da accertare, un treno e un camion sono stati coinvolti in un incidente, presso il passaggio a livello posto all'uscita per Francavilla Fontana (Latiano ovest). Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i sanitari del 118 La linea ferroviaria è la Brindisi-Taranto. Traffico bloccato.

Articolo in aggiornamento