Lite per strada, interviene la polizia: multe per violazione del Dpcm

MESAGNE - I poliziotti intervengono per sedare una lite e scoprono che due delle persone coinvolte risiedevano in un altro Comune e gli altri non indossavano la mascherina. Tutti multati. É accaduto a Mesagne, mercoledì 17 novembre, nei pressi di un bar. L’accesa discussione era scoppiata per futili motivi ma gli animi si sono scaldati così tanto che si è reso necessario l’intervento della Polizia.

Gli agenti hanno subito accertato che due persone coinvolte nella lite, A.S. 48 anni e A.F. 38 anni erano di Brindisi. Entrambi noti alle forze dell’ordine. Erano a Mesagne senza un motivo valido, di quelli previsti nell’ultimo Dpcm per il contenimento della diffusione del Covid-19, che vieta lo spostamento tra Comuni tranne che per comprovate esigenze lavorative o di necessità. Per loro è stato emesso un foglio di via obbligatorio. Sono stati, inoltre, sanzionati per aver violato il divieto di spostamento. Gli altri partecipanti alla discussione, di Mesagne, sono stati multati perché non indossavano la mascherina e avevano dato vita a un assembramento.

.