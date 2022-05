Litiga con la vicina e spara colpi di pistola in aria: denuncia per lui e la fidanzata

SAN PIETRO VERNOTICO - Attimi di tensione e paura nel primo pomeriggio a Lecce, esattamente in via Nuzzo Barba, dove all’interno di una palazzina a due piani, dopo un’accesa discussione, sono stati esplosi colpi di pistola. Da quanto appurato si tratta di una scacciacani. Un uomo, 25 anni, originario di San Pietro Vernotico, e la sua fidanzata, di Lecce, sono stati denunciati. Entrambi si sono affidati alla difesa dell'avvocato Francesco Cascione. Lui è accusato di minacchia aggravata, lei di oltraggio a pubblico ufficiale.

Per fortuna nessun ferito, ne ulteriori danni, sul posto si sono recati gli agenti della sezione Volanti della questura di Lecce e anche un’ambulanza del 118. Ancora da chiarire la vicenda che ha scosso il pomeriggio primaverile dei residenti della zona. I colpi sono stati sentiti in varie zone del quartiere, da via Adriatica e via Strafella, e subito sono partite le chiamate al 113 per segnalare quanto stava accadendo. La prima a lanciare l’allarme sembra essere stata la stessa vicina di casa con la quale l’uomo ha avuto l’alterco.

Sul posto è giunta rapidamente una Volante della polizia e gli agenti sono riusciti ad intervenire con prontezza per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo. L’inquilino che abita al piano superiore dell’immobile avrebbe quindi consegnato, nelle mani degli agenti, la pistola scacciacani. I poliziotti hanno eseguito anche un’ulteriore perquisizione all’interno dell’abitazione.

Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti l’episodio sarebbe degenerato in seguito ad una discussione tra inquilini della stessa palazzina. Approfondimenti in merito a fatti e circostanze sono ancora in corso. A seguito della lite l’uomo, che abita la piano superiore, avrebbe impugnato la sua scacciacani e avrebbe sparato alcuni colpi in aria, in preda all’ira. Una delle due cartucce è stata trovata e sequestrata insieme all'arma in seguito al sopralluogo operato dai poliziotti.