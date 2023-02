Colpito da un proiettile alla nuca: l'autopsia fissata per lunedì

TORRE SANTA SUSANNA – Si svolgerà lunedì prossimo (20 febbraio) l’autopsia sul corpo di Luca D’Errico, il 31enne di Torre Santa Susanna ferito da un colpo di pistola alla testa la notte fra il 12 e il 13 febbraio e deceduto la sera di martedì (14 febbraio) presso l’ospedale Perrino. L’unico indagato per l’omicidio è il 25enne Salvatore Carluccio, anch’egli di Torre Santa Susanna.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri poche ore dopo l’omicidio, avvenuto in via Dei Mille. Nella sua casa è stata ritrovata la pistola presumibilmente utilizzata per il delitto. Le indagini sono condotte dai militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana. Da quanto emerso finora, Carluccio avrebbe sparato dall’interno della propria abitazione. Il proiettile avrebbe colpito D’Errico alla nuca.

Sottoposto nella giornata di ieri (mercoledì 15 febbraio) a interrogatorio di convalida, il giovane, recluso presso la casa circondariale di Brindisi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare la versione dei fatti già fornita al pm. Le indagini sono avvolte da stretto riserbo. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ma anche la Dda di Lecce si è interessata al caso. Va ricordato che grazie al gesto di generosità dei familiari di D’Errico, i suoi organi sono stati donati, salvando altre vite.