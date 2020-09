Quasi 200 grammi di marijuana nascosti in camera da letto: arrestata

CAROVIGNO - I carabinieri della stazione di Carovigno, coadiuvati dal personale dell’Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, hanno arrestato in flagranza di reato una 28enne residente a San Marzano di San Giuseppe (Ta), di fatto domiciliata a Carovigno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato: un involucro in cellophane contenente 46 grammi di marijuana, occultato nel comodino; un involucro in cellophane contenente 130 grammi di marijuana per un peso complessivo di 130 grammi, occultato in un borsone, all'interno di un armadio della camera da letto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, la 28enne è stata posta ai arresti domiciliari. Nella circostanza. Denunciato per lo stesso reato il compagno convivente 30enne, sorvegliato speciale di Ps con obbligo di soggiorno nel comune di Carovigno.