Assembramenti, multa per il titolare di un locale e per i clienti

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti eseguiti nell'ambito di specifico servizio di controllo per il rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente un 45enne, titolare di un esercizio pubblico del luogo, per aver omesso gli accorgimenti idonei a evitare assembramenti di persone nell’esercizio, contravvenendo al Dpcm del 02 marzo 2021, per cui è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni. Durante il controllo, i militari hanno anche sanzionato quattro clienti del locale che avevano violato il medesimo decreto, creando un assembramento.